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Квартиры-студии в Париже, Франция

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3 объекта найдено
Студия 1 спальня в Париж, Франция
Студия 1 спальня
Париж, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
| Студия
$188,238
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Студия 1 спальня в Rue Cino Del Duca, Франция
Студия 1 спальня
Rue Cino Del Duca, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Видовая студия в 17 округе м. Порт-Майо, Луиз Мишель и Порт-де-Шамперре . Потрясающий вид на…
$389,063
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Студия 1 спальня в Париж, Франция
Студия 1 спальня
Париж, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Комплекс зданий с архитектурой ар-деко 1930-х годов. 60 м от станции метро "Журден". | Студия
$188,810
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