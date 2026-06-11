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Виллы с садом в Окситании, Франция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в 2, Франция
UP UP
Вилла 5 комнат
2, Франция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Красивая вилла площадью 156 м2 с подвалом 180 м2, на участке 1161? m2 с бассейном, ландшафтн…
$485,000
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Параметры недвижимости в Окситании, Франция

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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