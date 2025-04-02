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Коммерческая недвижимость в Нормандия, Франция

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Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
$6,05 млн
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Коммерческое помещение в Avignon, Франция
Коммерческое помещение
Avignon, Франция
Количество спален 2
Цена по запросу
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