Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция

В удивительно красивом городе Ницца, всего в 3 км от его живописного центра и прекрасных пляжей, расположился эксклюзивный жилой комплекс, который занимает привилегированное положение в тихом и уютном районе. Насладитесь великолепным видом на исторический центр города из окон вашего нового дома!

Комплекс предлагает своим жильцам комфортабельные условия проживания с удобствами. Охраняемая резиденция с лифтом, видеофоном и воротами, подземным паркингом и садом. Это место, где вы можете почувствовать себя как дома, наслаждаясь солнечными днями и спокойными вечерами в окружении красивой природы и уютных улиц.

Расположение и объекты поблизости

Расположенная между морем и горами, Ницца предлагает все виды развлечений: многие пляжи открыты для любителей купания и водных видов спорта, несколько горнолыжных курортов в Южных Альпах находятся менее чем в 1 часе 30 минутах езды на транспорте, а Италия находится в 30 километрах. Ницца также является городом искусства и культуры: после Парижа это город с наибольшим количеством музеев.

Преимуществом этого проекта является его близость ко всем удобствам, таким как местные магазины, пекарня, рестораны и аптека, которые находятся всего в нескольких шагах от вашего порога. А если вам нужен большой супермаркет, то он всего в 1 км от дома. Кроме того, вокруг комплекса расположены детские сады, начальные и средние школы, колледжи, что делает его идеальным для семей с детьми.