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Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€277,000
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8
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О комплексе

В удивительно красивом городе Ницца, всего в 3 км от его живописного центра и прекрасных пляжей, расположился эксклюзивный жилой комплекс, который занимает привилегированное положение в тихом и уютном районе. Насладитесь великолепным видом на исторический центр города из окон вашего нового дома!

Комплекс предлагает своим жильцам комфортабельные условия проживания с удобствами. Охраняемая резиденция с лифтом, видеофоном и воротами, подземным паркингом и садом. Это место, где вы можете почувствовать себя как дома, наслаждаясь солнечными днями и спокойными вечерами в окружении красивой природы и уютных улиц.

Расположение и объекты поблизости

Расположенная между морем и горами, Ницца предлагает все виды развлечений: многие пляжи открыты для любителей купания и водных видов спорта, несколько горнолыжных курортов в Южных Альпах находятся менее чем в 1 часе 30 минутах езды на транспорте, а Италия находится в 30 километрах. Ницца также является городом искусства и культуры: после Парижа это город с наибольшим количеством музеев.

Преимуществом этого проекта является его близость ко всем удобствам, таким как местные магазины, пекарня, рестораны и аптека, которые находятся всего в нескольких шагах от вашего порога. А если вам нужен большой супермаркет, то он всего в 1 км от дома. Кроме того, вокруг комплекса расположены детские сады, начальные и средние школы, колледжи, что делает его идеальным для семей с детьми.

  • Линии автобусов 07/08/18/19/35/88/CE неподалёку
  • Вокзал Ниццы Сен-Рош в 4 минутах (950 м)
  • Аэропорт Ницца-Лазурный Берег в 17 минутах (10 км)
Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

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Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
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от
€277,000
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Небольшой комплекс с современной и элегантной архитектурой включает 16 элитных апартаментов, которые имеют от 2 до 4 комнат и великолепные открытые пространства - террасы и частные сады. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в тихом жилом районе Кавкада. Вы можете легко добраться пешком до детского сада и школы, которые находятся напротив резиденции, а также колледжа и местных магазинов. Всего в 300 метрах есть спортивный и культурный центр AnimaNice, который предлагает разнообразные развлечения, такие как теннис, танцы, тренажерный зал, йога и рисование. За несколько минут вы также сможете добраться до средних школ, спортивных комплексов, концертного зала «Никайя», стадиона «Альянц Ривьера», а также многозального кинотеатра «Лингостиер». Расположенный рядом с трамвайными линиями 2 и 3, автомагистралью А8 и международным аэропортом Ниццы, этот комплекс обеспечивает оптимальную доступность по всем направлениям.
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Комплекс состоит из 4 корпусов, между которым есть ландшафтный сад. Также есть хранилище для велосипедов и колясок на первом этаже, подземная автостоянка. Удобства и оснащение в доме Дверь лестничной площадки высотой 2,14 м с пятиточечным замком Контроль доступа с помощью диджикода, значка Вигик и видеофона Высота потолков 2,6-2,8 м Просторные частные сады на первом этаже (в среднем 58 м²) Инженерный или массивный паркет в сухих помещениях Керамогранит 30х60 см на стенах на высоте дверного проема, для ванных комнат и душевых Плитка из керамогранита 30х60 см или 60х60 см на полу влажных помещений Светодиоды в ванных и душевых комнатах Электрический полотенцесушитель Подвесные унитазы Встроенные шкафы Электрические рольставни с централизованным управлением Расположение и объекты поблизости Ле-Плесси-Робинсон, расположенный в 6 км от Парижа, сочетает городской пейзаж с лесным массивом. Рядом с комплексом есть все местные удобства, которые облегчают повседневную жизнь: ясли, начальная школа, колледж и будущая остановка трамвая 10 прямо у дома. В 500 м находится остановка трамвая 6. Всего за 30 минут можно добраться до вокзала Монпарнас.
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