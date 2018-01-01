Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция

В этом уникальном комплексе жители смогут насладиться исключительной и высококачественной жилой средой, в частности, большим зеленым патио, террасами, магазинами, ресторанами. Квартиры будут сданы полностью меблированными и оборудованными. Студенты смогут пользоваться полезными в быту услугами: прачечной, тренажерным залом, столовой.Удобства и оснащение в доме
В ванной комнате:
На кухне:
В жилой комнате:
Недвижимость отлично подойдёт для сдачи в аренду, особенно студентам. В Ницце учится более 45 000 студентов, почти 15 % из которых приезжают из-за границы, а 28 000 учатся в Университете Лазурного Берега. Образцовый город завтрашнего дня, он сочетает в себе все аспекты сбалансированной жизни: живи, учись, развлекайся.Расположение и объекты поблизости
4 минуты на машине от основных автомагистралей: A8 и RM 6202
10 минут на трамвае от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег