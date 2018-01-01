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Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция

Ницца, Франция
от
€182,500
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5
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О комплексе

В этом уникальном комплексе жители смогут насладиться исключительной и высококачественной жилой средой, в частности, большим зеленым патио, террасами, магазинами, ресторанами. Квартиры будут сданы полностью меблированными и оборудованными. Студенты смогут пользоваться полезными в быту услугами: прачечной, тренажерным залом, столовой.

Удобства и оснащение в доме

В ванной комнате:

  • Настенная плитка в полный рост в ванной комнате
  • Керамический умывальник и низкая тумба
  • Настенное зеркало и светодиодный светильник
  • Душевой поддон 80х100 см
  • Полотенцесушитель

На кухне:

  • Столешница, мойка и тумба
  • Высокий шкаф со светодиодной лентой
  • 2 керамические конфорки
  • Настенная плитка
  • Кухонная вытяжка
  • Холодильник

В жилой комнате:

  • Напольное покрытие из ПВХ и соответствующие плинтусы
  • Изолирующее двойное остекление
  • Лакированный стальной радиатор
  • Шкафы
  • Входная дверь с 3-точечным замком
  • Контроль доступа с помощью смартфона
  • Регулируемые солнцезащитные экраны
Преимущества

Недвижимость отлично подойдёт для сдачи в аренду, особенно студентам. В Ницце учится более 45 000 студентов, почти 15 % из которых приезжают из-за границы, а 28 000 учатся в Университете Лазурного Берега. Образцовый город завтрашнего дня, он сочетает в себе все аспекты сбалансированной жизни: живи, учись, развлекайся.

Расположение и объекты поблизости

4 минуты на машине от основных автомагистралей: A8 и RM 6202

10 минут на трамвае от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег

Местонахождение новостройки
Ницца, Франция

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Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция
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от
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