Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция

В этом уникальном комплексе жители смогут насладиться исключительной и высококачественной жилой средой, в частности, большим зеленым патио, террасами, магазинами, ресторанами. Квартиры будут сданы полностью меблированными и оборудованными. Студенты смогут пользоваться полезными в быту услугами: прачечной, тренажерным залом, столовой.

Удобства и оснащение в доме

В ванной комнате:

Настенная плитка в полный рост в ванной комнате

Керамический умывальник и низкая тумба

Настенное зеркало и светодиодный светильник

Душевой поддон 80х100 см

Полотенцесушитель

На кухне:

Столешница, мойка и тумба

Высокий шкаф со светодиодной лентой

2 керамические конфорки

Настенная плитка

Кухонная вытяжка

Холодильник

В жилой комнате:

Напольное покрытие из ПВХ и соответствующие плинтусы

Изолирующее двойное остекление

Лакированный стальной радиатор

Шкафы

Входная дверь с 3-точечным замком

Контроль доступа с помощью смартфона

Регулируемые солнцезащитные экраны

Преимущества

Недвижимость отлично подойдёт для сдачи в аренду, особенно студентам. В Ницце учится более 45 000 студентов, почти 15 % из которых приезжают из-за границы, а 28 000 учатся в Университете Лазурного Берега. Образцовый город завтрашнего дня, он сочетает в себе все аспекты сбалансированной жизни: живи, учись, развлекайся.

Расположение и объекты поблизости

4 минуты на машине от основных автомагистралей: A8 и RM 6202

10 минут на трамвае от международного аэропорта Ницца-Лазурный Берег