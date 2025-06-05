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Жильё в Мозеле, Франция

Thionville
157
Hayange
157
Metz
38
195 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 22 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$289,467
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$377,685
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$345,699
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 29 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$339,552
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Квартира 3 спальни в Hayange, Франция
Квартира 3 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 3
Площадь 46 м²
| Апартаменты
$454,747
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 20 м²
| Апартаменты
$261,124
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Квартира 3 спальни в Hayange, Франция
Квартира 3 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$465,220
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Квартира 1 спальня в Hayange, Франция
Квартира 1 спальня
Hayange, Франция
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$242,684
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Квартира 3 спальни в Hayange, Франция
Квартира 3 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$461,463
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$383,946
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Квартира 3 спальни в Hayange, Франция
Квартира 3 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$544,331
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$443,023
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 24 м²
| Апартаменты
$285,597
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$451,674
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 33 м²
| Апартаменты
$330,560
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Квартира 5 спален в Ars sur Moselle, Франция
Квартира 5 спален
Ars sur Moselle, Франция
Количество спален 5
Площадь 110 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$387,019
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Квартира 1 спальня в Hayange, Франция
Квартира 1 спальня
Hayange, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Апартаменты
$261,921
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Квартира 3 спальни в Мец, Франция
Квартира 3 спальни
Мец, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$494,587
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 19 м²
| Апартаменты
$260,896
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Квартира 3 спальни в Hayange, Франция
Квартира 3 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$465,220
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Квартира 3 спальни в Мец, Франция
Квартира 3 спальни
Мец, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$488,896
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
| Апартаменты
$458,959
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$364,025
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Квартира 1 спальня в Hayange, Франция
Квартира 1 спальня
Hayange, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Апартаменты
$262,035
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 21 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$267,726
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Квартира 3 спальни в Hayange, Франция
Квартира 3 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 3
Площадь 42 м²
| Апартаменты
$465,902
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
| Апартаменты
$397,605
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$364,025
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$441,315
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$400,109
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Типы недвижимости в Мозеле

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Параметры недвижимости в Мозеле, Франция

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