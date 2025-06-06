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Виллы в Мёрте и Мозеле, Франция

Нанси
15
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15 объектов найдено
Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$342,626
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Вилла в Нанси, Франция
Вилла
Нанси, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
| Дом
$313,030
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Вилла в Нанси, Франция
Вилла
Нанси, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
| Дом
$290,264
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 5
Площадь 101 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$450,763
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Вилла в Нанси, Франция
Вилла
Нанси, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
| Дом
$309,615
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 5
Площадь 89 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$387,019
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$335,796
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$280,020
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$328,966
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Вилла в Нанси, Франция
Вилла
Нанси, Франция
Количество спален 5
Площадь 93 м²
| Дом
$315,307
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 5
Площадь 89 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$398,402
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$274,328
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Вилла в Нанси, Франция
Вилла
Нанси, Франция
Количество спален 5
Площадь 93 м²
| Дом
$335,796
Оставить заявку
Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$328,966
Оставить заявку
Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 5
Площадь 101 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$455,316
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Параметры недвижимости в Мёрте и Мозеле, Франция

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