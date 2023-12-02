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Квартиры в Мёрт и Мозель, Франция

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Laneuveville-devant-Nancy, Франция
Квартира 3 комнаты
Laneuveville-devant-Nancy, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Дата сдачи объекта: немедленно Забронируйте квартиру онлайн с 0€* без предоплаты!   Под свои…
€233,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Laneuveville-devant-Nancy, Франция
Квартира 3 комнаты
Laneuveville-devant-Nancy, Франция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Забронируйте квартиру онлайн с 0€* без депозита!     Выби…
€220,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Laneuveville-devant-Nancy, Франция
Квартира 4 комнаты
Laneuveville-devant-Nancy, Франция
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Забронируйте квартиру онлайн с 0€* без депозита!     Выби…
€329,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Мёрт и Мозель, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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