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Квартиры в Мёрте и Мозеле, Франция

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Нанси
57
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57 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$206,820
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$242,839
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$246,906
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$268,401
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$211,468
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$192,296
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$246,906
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$257,944
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Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 4
| Студия
$185,906
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$257,944
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$206,820
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Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 5
| Студия
$162,668
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$236,449
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$246,906
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
| Апартаменты
$267,240
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$206,820
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$261,430
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$236,449
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
| Апартаменты
$253,297
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$247,487
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$244,582
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$209,144
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$257,944
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$209,144
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$189,972
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$214,954
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$231,220
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Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$271,887
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Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 5
| Студия
$230,058
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Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$209,144
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Типы недвижимости в Мёрте и Мозеле

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Мёрте и Мозеле, Франция

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