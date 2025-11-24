Показать объекты на карте Показать объекты списком
2 объекта найдено
Кондо 1 комната в Ницца, Франция
Кондо 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 8
Un quartier élégant, situé dans la région du port de Morskogo, abrite de nombreux restaurant…
$541,417
Оставить заявку
Кондо 5 комнат в Босолей, Франция
Кондо 5 комнат
Босолей, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4/6
Откройте для себя новый престижный адрес в Босолее, очень востребованном городе на Французск…
$2,05 млн
Оставить заявку
