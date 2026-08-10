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Жилье в Mery Bissieres en Auge, Франция

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2 объекта найдено
Замок 6 спален в Лизьё, Франция
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
$3,14 млн
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Замок 15 комнат в Chemin Launay, Франция
Замок 15 комнат
Chemin Launay, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 300 м²
Замок Уэтвиль — Нормандия, Франция Исключительная элегантность в сердце Нормандии Всег…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Mery Bissieres en Auge, Франция

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