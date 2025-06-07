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Квартиры-студии в Ментоне, Франция

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Ментона, Франция
Студия 1 спальня
Ментона, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
Расположенный недалеко от пляжей, казино и недалеко от «Зимнего дворца» (исторический памятн…
$187,477
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Студия 1 спальня в Ментона, Франция
Студия 1 спальня
Ментона, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Расположенный недалеко от пляжей, казино и недалеко от «Зимнего дворца» (исторический памятн…
$170,175
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