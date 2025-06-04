Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Massy
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Massy, Франция

Студия Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Студия 1 спальня в Massy, Франция
Студия 1 спальня
Massy, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 5
В динамично развивающемся районе, где соседствуют многочисленные штаб-квартиры компаний миро…
$113,515
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Massy, Франция
Студия 1 спальня
Massy, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 6
В динамично развивающемся районе, где соседствуют многочисленные штаб-квартиры компаний миро…
$121,067
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Massy, Франция
Студия 1 спальня
Massy, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 1
Этот участок, расположенный в здании A-B, на втором этаже, обслуживаемый лифтами, лестницами…
$112,371
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Massy, Франция
Студия 1 спальня
Massy, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 5
В динамично развивающемся районе, где соседствуют многочисленные штаб-квартиры компаний миро…
$111,913
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Massy, Франция
Студия 1 спальня
Massy, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 5
В динамично развивающемся районе, где соседствуют многочисленные штаб-квартиры компаний миро…
$135,028
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Massy, Франция
Студия 1 спальня
Massy, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
Этот участок, расположенный в здании A-B, на втором этаже, обслуживаемый лифтами, лестницами…
$106,535
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Massy, Франция
Студия 1 спальня
Massy, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Этот участок, расположенный в здании A-B, на втором этаже, обслуживаемый лифтами, лестницами…
$100,012
Оставить заявку
Realting.com
Перейти