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Отели в Приморские Альпы, Франция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Breil-sur-Roya, Франция
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Breil-sur-Roya, Франция
Площадь 1 133 м²
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 7.35 млн.€!Снижена ст…
€7,35 млн
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