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Дома в Манш, Франция

5 объектов найдено
Замок 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Doville, Франция
Замок 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Doville, Франция
Количество спален 10
Площадь 600 м²
Потрясающий замок находится в стране Дож, в Нормандии, всего в 25 км от моря. Собственность…
€1,98 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Doville, Франция
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Doville, Франция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Исключительный дом в коммуне Довиль в регионе Нижняя Нормандия. Жилая площадь занимает 500 к…
€2,73 млн
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Дом 8 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном в Doville, Франция
Дом 8 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Doville, Франция
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Великолепный дом, расположенный в окружении спокойной и живописной природы, находится в 5 ми…
€1,49 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с бассейном, с садом в Doville, Франция
Дом 6 спален с мебелью, с бассейном, с садом
Doville, Франция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Чудесный дом рядом с городом Довиль во Франции. Жилая площадь объекта недвижимости занимает …
€1,40 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном в Doville, Франция
Дом 6 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Doville, Франция
Количество спален 6
Площадь 480 м²
Красивый дом неподалеку от коммуны Довиль в Нормандии. Довиль – это одновременно город и ком…
€1,10 млн
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Параметры недвижимости в Манш, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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