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Замки в Мен-и-Луара, Франция

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2 объекта найдено
Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Анже, Франция
Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Анже, Франция
Количество спален 15
Площадь 800 м²
Замок расположен в тихой деревушке неподалеку от Анже, в долине Луары. Все услуги и магазины…
€2,12 млн
в месяц
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Замок 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Анже, Франция
Замок 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Анже, Франция
Количество спален 12
Площадь 900 м²
Очаровательное шато 18 и 19 века расположено в Анже, Франция. В шато площадью 900 кв.м 20 ко…
€1,50 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Мен-и-Луара, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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