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Жилье в Лоте, Франция

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1 объект найдено
Дом 6 комнат в 130, Франция
UP UP
Дом 6 комнат
130, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный традиционный дом в стиле Керси, построенный в 1819 году.Этот бол…
$427,855
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Параметры недвижимости в Лоте, Франция

с гаражом
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с террасой
Недорогая
Элитная
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