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Жильё в Луаре, Франция

1 объект найдено
Замок 6 спален в Orleans, Франция
Замок 6 спален
Orleans, Франция
Комнаты 12
Замок 12 комнат 6 спален 360 м² Замок недалеко от Орлеана, расположенный на краю Орлеанск…
€2,32 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Луаре, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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