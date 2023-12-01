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Замки в Луар и Шер, Франция

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3 объекта найдено
Замок 9 спален в Блуа, Франция
Замок 9 спален
Блуа, Франция
Количество спален 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века в в самом сердце Долины Луары, 15км до Блуа. Замок общей площадью 600м2, 9…
€1,70 млн
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Замок с мебелью, с гаражом, с садом в Блуа, Франция
Замок с мебелью, с гаражом, с садом
Блуа, Франция
Площадь 1 250 м²
Замечательный замок расположен между городами Бос и Турень, всего в 185 км от Парижа, Франци…
€5,50 млн
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Замок с мебелью, с садом, с отоплением в Блуа, Франция
Замок с мебелью, с садом, с отоплением
Блуа, Франция
Площадь 375 м²
Расположенный между Туром и Орлеаном всего в 195 км от Парижа, этот очаровательный замок по…
€1,95 млн
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Параметры недвижимости в Луар и Шер, Франция

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с видом на горы
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с видом на озеро
недорогая
элитная
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