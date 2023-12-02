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Замки в Loches, Франция

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1 объект найдено
Замок 5 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Amboise, Франция
Замок 5 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Amboise, Франция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Великолепный замок расположился в 220 км от Парижа, в одном из самых красивых уголков Франц…
€1,48 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Loches, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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