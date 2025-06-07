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Квартиры с террасой в Ле-Канне, Франция

двухкомнатные
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трехкомнатные
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четырехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 комнаты
Ле-Канне, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
$366,180
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