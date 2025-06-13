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Жильё в Le Bouscat, Франция

1 объект найдено
Замок 10 комнат в 11, Франция
Замок 10 комнат
11, Франция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 157 м²
Количество этажей 3
Замок, располржегнный в 10-ти минутах от Бордо, французская и элегантная архитектура Площадь…
Цена по запросу
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Застройщик
Premiumazur
Языки общения
Русский, Français
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