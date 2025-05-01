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Жильё в ЛЕ’Аи-ле-Розе, Франция

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Л’Аи-ле-Роз, Франция
Квартира 2 комнаты
Л’Аи-ле-Роз, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
$352,787
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