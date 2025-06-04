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Квартиры-студии в Иври-сюре-Сене, Франция

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10 объектов найдено
Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 1
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$143,381
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$113,286
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 1
| Студия
$100,127
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$105,848
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$106,764
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Студия
$100,127
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$127,361
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$124,958
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$99,898
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$124,615
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