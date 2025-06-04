Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Изер
  4. Жилая

Жильё в Изере, Франция

Grenoble
104
104 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 4 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 4
Площадь 72 м²
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$607,820
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$298,663
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 2 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 2
Площадь 32 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$157,113
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Passage, Франция
Квартира 5 спален
Passage, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$673,995
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 3 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 3
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$635,924
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Passage, Франция
Квартира 3 спальни
Passage, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$334,709
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Passage, Франция
Квартира 4 спальни
Passage, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$479,463
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$305,300
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 3 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$340,545
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Passage, Франция
Квартира 3 спальни
Passage, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$375,904
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 3 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$635,626
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$317,888
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Passage, Франция
Квартира 4 спальни
Passage, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$487,244
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$296,146
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 3 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 3
Площадь 53 м²
Этаж 4
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$522,226
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Passage, Франция
Квартира 4 спальни
Passage, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$435,980
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$293,857
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 3 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$347,411
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Passage, Франция
Квартира 3 спальни
Passage, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$361,943
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 4 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$607,820
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$305,300
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 4 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 3
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$688,951
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Grenoble, Франция
Квартира 1 спальня
Grenoble, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$268,202
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$337,341
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Passage, Франция
Квартира 3 спальни
Passage, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$355,077
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Passage, Франция
Квартира 4 спальни
Passage, Франция
Количество спален 4
Площадь 102 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$573,296
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 2 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$210,552
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Grenoble, Франция
Квартира 5 спален
Grenoble, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
Этаж 4
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$775,758
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Grenoble, Франция
Квартира 1 спальня
Grenoble, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 3
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$267,126
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$298,663
Оставить заявку

Типы недвижимости в Изере

квартиры

Параметры недвижимости в Изере, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти