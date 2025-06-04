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Квартиры-студии в Эндре и Луара, Франция

Tours
5
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5 объектов найдено
Студия в Tours, Франция
Студия
Tours, Франция
Площадь 36 м²
Этаж 3
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$240,304
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Студия в Tours, Франция
Студия
Tours, Франция
Площадь 36 м²
Этаж 6
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$254,035
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Студия 1 спальня в Tours, Франция
Студия 1 спальня
Tours, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
| Студия
$72,549
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Студия в Tours, Франция
Студия
Tours, Франция
Площадь 36 м²
Этаж 4
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$243,737
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Студия в Tours, Франция
Студия
Tours, Франция
Площадь 36 м²
Этаж 5
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$266,623
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