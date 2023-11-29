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Квартиры в Иль и Вилен, Франция

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ренн, Франция
Квартира 1 комната
Ренн, Франция
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
€179,000
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Квартира 4 комнаты в Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
€350,000
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Квартира 4 комнаты в Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
€361,000
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Квартира 4 комнаты в Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
€371,000
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Параметры недвижимости в Иль и Вилен, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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