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Замки в Hauts-de-France, Франция

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1 объект найдено
Замок 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Компьень, Франция
Замок 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Компьень, Франция
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Прекрасный замок расположен к северу от Парижа, недалеко от города Компьен, всего в 70 км о…
€7,50 млн
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Параметры недвижимости в Hauts-de-France, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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