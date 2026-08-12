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Жилье в Верхних Пиренеях, Франция

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Тарб
7
9 объектов найдено
Дом 6 комнат в Madiran, Франция
Дом 6 комнат
Madiran, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Посреди живописных пейзажей виноградников Мадиран и с прекрасным видом на Пиренеи, старинное…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Тарб, Франция
Вилла 6 комнат
Тарб, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Цена по запросу
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Дом 10 комнат в Баньер-де-Бигор, Франция
Дом 10 комнат
Баньер-де-Бигор, Франция
Число комнат 10
Количество спален 5
Площадь 264 м²
В 5 минутах от Баньер-де-Бигор, посреди исключительной среды с прекрасной панорамой, находит…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Castelnau Riviere Basse, Франция
Дом 6 комнат
Castelnau Riviere Basse, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 208 м²
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Madiran, Франция
Дом 6 комнат
Madiran, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Maubourguet, Франция
Дом 8 комнат
Maubourguet, Франция
Число комнат 8
Количество спален 6
Площадь 294 м²
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Maubourguet, Франция
Дом 6 комнат
Maubourguet, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Площадь 250 м²
В 30 минутах к северу от Тарба, в тихой сельской местности, старый фермерский дом из гальки…
Цена по запросу
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Вилла в Saint Pastous, Франция
Вилла
Saint Pastous, Франция
Площадь 90 м²
Цена по запросу
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Дом 15 комнат в Тарб, Франция
Дом 15 комнат
Тарб, Франция
Число комнат 15
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Верхних Пиренеях

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Параметры недвижимости в Верхних Пиренеях, Франция

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