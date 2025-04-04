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Дома в Верхняя Вьенна, Франция

1 объект найдено
Дом 18 комнат в Le Chatenet-en-Dognon, Франция
Дом 18 комнат
Le Chatenet-en-Dognon, Франция
Число комнат 18
Количество спален 10
Площадь 570 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Верхняя Вьенна, Франция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов