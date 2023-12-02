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Замки в Верхняя Вьенна, Франция

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5 объектов найдено
Замок 15 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 15 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 15
Площадь 1 000 м²
Величественный замок расположен на берегу реки в городе Коньяк, Франция. Шато 16 века площад…
€9,45 млн
в месяц
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Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 13
Площадь 1 255 м²
Роскошный замок, построенный в 1880 году, расположен на берегу реки Шаранта, в городе Коньяк…
€3,95 млн
в месяц
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Замок 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 12
Площадь 1 255 м²
Исключительный замок 19 века расположен в тихом районе удивительно красивого города Шаранте.…
€3,95 млн
в месяц
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Замок 43 спальни с гаражом, с садом, с отоплением в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 43 спальни с гаражом, с садом, с отоплением
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 43
Площадь 3 200 м²
Впечатляющий замок 19го века с прекрасным видом на Шаранту расположен около Коньяка, Франция…
€1,59 млн
в месяц
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Замок 8 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 8 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Небольшой замок построен в самом сердце провинции Коньяк, среди холмов и виноградников, расп…
€1,10 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Верхняя Вьенна, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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