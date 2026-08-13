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Жилье в Верхней Вьенне, Франция

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1 объект найдено
Дом 18 комнат в Le Chatenet en Dognon, Франция
Дом 18 комнат
Le Chatenet en Dognon, Франция
Число комнат 18
Количество спален 10
Площадь 570 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Верхней Вьенне, Франция

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