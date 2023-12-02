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Жильё в Верхняя Вьенна, Франция

Rochechouart
9
37 объектов найдено
Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 46 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€191,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 43 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€182,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 46 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€191,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 66 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€233,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 42 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€193,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 77 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€249,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 59 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€226,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 82 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€261,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 43 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€186,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 77 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€253,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 65 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€237,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 46 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€195,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 68 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€253,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 43 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€188,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 44 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€193,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 59 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€230,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 42 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€199,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 82 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€265,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 50 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€224,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 62 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€229,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 70 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€244,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 74 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€239,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 57 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€234,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 72 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€247,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 66 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€244,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 74 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€241,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 57 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€214,000
в месяц
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Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
Площадь 58 м²
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
€226,000
в месяц
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Шале 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Роскошный особняк расположен в регионе Коньяк, Франция. Дом находится между Жарнаком и Руилл…
€988,000
в месяц
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Шале 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 2
Площадь 650 м²
Уникальный замок расположен в 20 км к югу от Ангулема, регион Коньяк, Франция. Старинный зам…
€2,45 млн
в месяц
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Типы недвижимости в Верхняя Вьенна

дома

Параметры недвижимости в Верхняя Вьенна, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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