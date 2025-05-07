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Квартиры с террасой в Густавии, Франция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Сен-Бартельми, Франция
Квартира 2 комнаты
Сен-Бартельми, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
💫 Квартира под ключ на Лазурном берегу Франции 💫 Парковочные места (2 шт., включены в сто…
$275,461
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