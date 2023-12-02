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Жильё в Гере, Франция

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Noth, Франция
Вилла 3 спальни
Noth, Франция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Этот дом на дереве является одним из самых уникальных объектов на территории. Эти архитектур…
€1,09 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Гере, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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