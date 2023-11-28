Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Коммерческая
  4. Жиронда
  5. Гостиницы, отели

Отели в Жиронда, Франция

коммерческая недвижимость
5
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель в Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
€2,20 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти