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Жильё в Жер, Франция

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 5 спален с интернетом, с камином, с барбекю в Ош, Франция
Квартира 5 спален с интернетом, с камином, с барбекю
Ош, Франция
Комнаты 10
Площадь 438 м²
Цена по запросу
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…
€270,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…
€315,000
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…
€290,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Жер, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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