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Жильё в Garches, Франция

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Garches, Франция
Квартира 3 комнаты
Garches, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
$591,922
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