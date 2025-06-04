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Жильё в Финистере, Франция

Кемпер
89
Брест
15
104 объекта найдено
Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$286,400
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$308,158
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$290,320
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$280,569
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Квартира 1 спальня в Кемпер, Франция
Квартира 1 спальня
Кемпер, Франция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$174,159
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$241,090
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$223,060
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$238,768
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$225,108
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Квартира 1 спальня в Кемпер, Франция
Квартира 1 спальня
Кемпер, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$222,923
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$237,129
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$297,231
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$182,127
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$239,314
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$249,286
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
| Апартаменты
$187,818
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$192,371
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Квартира 1 спальня в Кемпер, Франция
Квартира 1 спальня
Кемпер, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$227,704
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 36 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$233,304
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$226,520
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$223,879
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$288,865
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$234,670
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$225,108
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Квартира 2 спальни в 8 Brest, Франция
Квартира 2 спальни
8 Brest, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$290,320
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$224,835
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$243,959
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$223,060
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Квартира 3 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 3 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$247,009
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Квартира 2 спальни в Кемпер, Франция
Квартира 2 спальни
Кемпер, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$222,923
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Типы недвижимости в Финистере

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Параметры недвижимости в Финистере, Франция

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