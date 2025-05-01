Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Evian les Bains
  4. Жилая

Жильё в Evian les Bains, Франция

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Evian les Bains, Франция
Дом 7 комнат
Evian les Bains, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Расположенный в городе Évian-les-Bains, недалеко от центра города Neuvecelle и всего в неско…
$1,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти