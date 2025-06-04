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Жильё в Эр-и-Луаре, Франция

Шартр
25
25 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 4 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 4
Площадь 127 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$738,751
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Квартира 4 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 4 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 4
Этаж 3
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$443,763
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Этаж 3
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$433,404
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Квартира 2 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 2 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$226,520
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$340,349
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Квартира 4 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 4 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$381,327
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$510,524
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$340,349
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Квартира 4 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 4 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$369,945
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$306,200
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Этаж 2
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$493,449
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$328,966
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 2
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$388,749
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Квартира 4 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 4 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$738,751
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$294,817
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
| Апартаменты
$526,460
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$453,609
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$355,431
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Квартира 4 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 4 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 4
Площадь 118 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$636,305
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Квартира 4 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 4 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$738,751
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Квартира 4 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 4 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$602,156
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Этаж 2
Мегаполис Шартр имеет идеальное и стратегическое расположение. Отель Chartres Métropole сияе…
$493,449
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$335,796
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$306,200
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$306,200
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Типы недвижимости в Эр-и-Луаре

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Параметры недвижимости в Эр-и-Луаре, Франция

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