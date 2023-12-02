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Жильё в Эр, Франция

1 объект найдено
Замок 9 спален в Le Vieil-Evreux, Франция
Замок 9 спален
Le Vieil-Evreux, Франция
Количество спален 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
Нормандия – великолепный замок 17-18 веков. Этот исключительный дом в стиле Людовика XIII, …
€3,70 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Эр, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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