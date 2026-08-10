Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Эр
  4. Жилая

Жилье в Эр, Франция

;
Evreux
14
14 объектов найдено
Замок 9 спален в Le Vieil Evreux, Франция
Замок 9 спален
Le Vieil Evreux, Франция
Количество спален 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
Нормандия – великолепный замок 17-18 веков. Этот исключительный дом в стиле Людовика XIII, …
$4,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 спальни в La Trinite, Франция
Квартира 2 спальни
La Trinite, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$263,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в La Trinite, Франция
Квартира 3 спальни
La Trinite, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$344,939
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в La Trinite, Франция
Квартира 1 спальня
La Trinite, Франция
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Этаж 4
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$212,778
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в La Trinite, Франция
Квартира 2 спальни
La Trinite, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$231,281
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в La Trinite, Франция
Квартира 3 спальни
La Trinite, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 4
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$311,392
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в La Trinite, Франция
Квартира 1 спальня
La Trinite, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 3
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$199,563
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в La Trinite, Франция
Квартира 2 спальни
La Trinite, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$217,277
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в La Trinite, Франция
Квартира 2 спальни
La Trinite, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$228,897
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в La Trinite, Франция
Квартира 2 спальни
La Trinite, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$249,783
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в La Trinite, Франция
Квартира 2 спальни
La Trinite, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$257,713
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в La Trinite, Франция
Квартира 3 спальни
La Trinite, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 4
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$314,542
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в La Trinite, Франция
Квартира 2 спальни
La Trinite, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$252,426
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в La Trinite, Франция
Квартира 2 спальни
La Trinite, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 4
Откройте для себя жилплощадь, которая находится в нескольких минутах от школ, магазинов, общ…
$233,544
Оставить заявку

Типы недвижимости в Эр

квартиры

Параметры недвижимости в Эр, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти