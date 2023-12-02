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Виллы в Дордонь, Франция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Saint-Raphael, Франция
Вилла 6 спален
Saint-Raphael, Франция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Замечательное имущество, которое было построено в начале 20-го. Век и полностью отремонтиров…
€14,00 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Дордонь, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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