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Жильё в Dives sur Mer, Франция

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Dives sur Mer, Франция
Дом 4 комнаты
Dives sur Mer, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
🏘️ Hoвый Дом для бoльшой сeмьи cо своим сaдом 🌊Bсeго в нeскoльких шагax oт мopя 🎁 Пoда…
$423,161
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