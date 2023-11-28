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Замки в Departemental constituency of Rhone, Франция

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1 объект найдено
Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Lyon, Франция
Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Lyon, Франция
Количество спален 8
Площадь 620 м²
Замок идеально расположен в городке Ле-Кот-д'Аре в 30 минутах от Лиона в очаровательной дере…
€1,98 млн
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Параметры недвижимости в Departemental constituency of Rhone, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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