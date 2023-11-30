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Замки в Кутанс, Франция

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1 объект найдено
Замок 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Doville, Франция
Замок 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Doville, Франция
Количество спален 10
Площадь 600 м²
Потрясающий замок находится в стране Дож, в Нормандии, всего в 25 км от моря. Собственность…
€1,98 млн
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Параметры недвижимости в Кутанс, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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