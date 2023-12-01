Жилой комплекс ка внутри так и снаружи выполнен в Викторианском стиле. Прямо рядом есть красивый парк с детской площадкой, а двор украшен центральным садом с декоративным фонтаном. У некоторых квартир имеется подвал. Он предлагает квартиры, от студий до 6-комнатных. Затененный балкон, открытая терраса или частный сад, площадь которых может достигать 65 м2, расширяют апартаменты. Есть помещения для хранения, ремонта и обслуживания велосипедов.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос обеспечивает горячую воду, а также установлены полы с подогревом/охлаждением.
Полы покрыты паркетом или плиткой
В прихожей и спальнях установлены шкафы
Ванная или душевая комната облицованы элегантной плиткой
Высота потолков до 2,70 м
Окна с двойным остеклением, рольставни с электроприводом и централизованным управлением
Входные двери оснащены 5-точечным замком
Видеофон для посетителей и пропуском Vigik для жильцов
Расположение и объекты поблизости
Город Пюто, расположенный на левом берегу Сены, является одним из самых востребованных пригородов Парижа. Он граничит с такими городами, как Нейи-сюр-Сен, Нантер, Сюрен и Курбевуа. Жители особенно ценят Пюто за полный спектр предлагаемых услуг, множество парков и отличное транспортное сообщение.
Пешком можно добраться за 1 минуту до яслей, 15 минут до спортивных сооружений, 11 минут до рынка и близлежащих магазинов. На велосипеде всего 11 минут от Ла Дефанс и 18 минут от Булонского леса. На автобусе за 11 минут можно доехать до ратуши Пюто. На трамвае 22 минуты до национального парка Сен-Клу.
Новый жилой комплекс предлагает различные типы апартаментов от студий до квартир с 6 комнатами, дуплексы и триплексы. Можно иметь личный сайт или террасу на крыше. К услугам жильцов есть крытый бассейн, спортзал и паркинг.
Особенности квартир
Больше комфорта, безопасности и экономии благодаря подключенной и интеллектуальной системе
Управление отоплением и кондиционированием воздуха с помощью индивидуального фанкойла
Электрические регулируемые жалюзи во всех комнатах с дистанционным управлением
Мраморный камень на полу в холлах
Широкий выбор массивных паркетных полов для гостиных, спален, прихожих и коридоров
Широкий выбор плитки и фаянса для кухонь, ванных, душевых и туалетов
Ванные и душевые комнаты оборудованы туалетным столиком, зеркалом с подсветкой, электрическим полотенцесушителем
Шкафы, гардеробные, оборудованные согласно планировке помещения
Раздвижные алюминиевые окна в гостиных
Наружный кран и настенный светильник в частных садах, а также на большинстве балконов и крыш
5-точечная входнаябронированная дверь
Контроль доступа с помощью цифрового кода и видеотелефона
Доступ на парковку с помощью распознавания номерного знака и индивидуального дистанционного управления
Видеонаблюдение в подвалах
Инфраструктура
В пешей доступности:
церковь - 2 минуты
супермаркет - 6 минут
больница - 6 минут
колледж - 7 минут
метро линия 3 - 9 минут
метро линия 1 - 15 минут
На транспорте:
Парижская опера - 24 минуты
Лувр - 27 минут
Аэропорт Руасси - 28 минут
Лионский ж/д вокзал - 35 минут
Аэропорт Орли - 40 минут
Расположение и объекты поблизости
Нёйи-сюр-Сен — один из престижнейших районов Парижа. На западе граничит с Сеной, на юге с Булонским лесом. Главная улица — авеню Шарля де Голля, является продолжением Елисейских Полей.
Нёйи-сюр-Сен выбирают для проживания семьи с детьми, так как здесь есть государственные или частные школы и садики, места для культурных мероприятий, эксклюзивные спортивные клубы для игры в поло или теннис, а также школы верховой езды.