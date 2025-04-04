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Квартиры с террасой в Курбевуа, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Курбевуа, Франция
Квартира 4 комнаты
Курбевуа, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
$809,341
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Квартира 3 комнаты в Курбевуа, Франция
Квартира 3 комнаты
Курбевуа, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
$1,23 млн
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