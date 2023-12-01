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Жильё в Курбевуа, Франция

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Курбевуа, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
€778,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Курбевуа, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
€1,12 млн
в месяц
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