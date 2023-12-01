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Замки в Кот-д'Армор, Франция

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1 объект найдено
Замок 16 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Сен-Бриё, Франция
Замок 16 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Сен-Бриё, Франция
Количество спален 16
Площадь 595 м²
Потрясающий замок, признанный памятником истории, расположен в окружении прекрасного парка …
€5,30 млн
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Параметры недвижимости в Кот-д'Армор, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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