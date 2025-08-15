Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Шили-Мазарен
  4. Жилая

Жильё в Шили-Мазарен, Франция

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Шили-Мазарен, Франция
Квартира 2 комнаты
Шили-Мазарен, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/7
АРХИТЕКТУРА, КОТОРАЯ ПОКОРЯЕТ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА- множество планировок - от студий до 4-комна…
$320,160
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
