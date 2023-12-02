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Жильё в Шер, Франция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Aubigny-sur-Nere, Франция
Квартира 2 спальни
Aubigny-sur-Nere, Франция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€590,000
в месяц
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Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Шер, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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